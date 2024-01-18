Pitchfork станет частью GQ. Часть сотрудников уволят

Своими мыслями поделился и Райан Шрайбер, основавший Pitchfork в 1996 году. «Мне ужасно грустно от новостей о реструктуризации Pitchfork и увольнении стольких сотрудников — в том числе тех, кто был частью компании с давних лет. Посылаю свою любовь тем, на кого повлияло это решение, и надеюсь на светлое будущее для издания», — прокомментировал он.