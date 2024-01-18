Pitchfork станет частью GQ. Часть сотрудников уволят

Pitchfork, одно из самых заметных музыкальных изданий с 30-летней историей, станет частью бренда GQ. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на издательский дом Condé Nast.
Сотрудники медиа узнали об этом из письма Анны Винтур, главного редактора американского журнала Vogue, который также входит в издательство.
«Это решение было принято после тщательной оценки работы Pitchfork. Мы считаем, что для бренда это лучший из возможных вариантов развития будущего. Он позволит изданию и дальше освещать новинки музыкальной индустрии внутри нашей компании. И у Pitchfork, и у GQ есть свой уникальный подход к музыкальной журналистике, и мы рады возможности увидеть их совместное воплощение», — написала она.
При этом часть сотрудников Pitchfork ждет сокращение. Профсоюз работников Pitchfork уже заявил об увольнении 8 коллег.
«Condé Nast не предоставило никакой информации относительно будущего нашего издания, в очередной раз показывая абсолютное безразличие к сотрудникам, которые помогли сделать наше медиа тем, чем оно является сейчас», — заявили они.
Своими мыслями поделился и Райан Шрайбер, основавший Pitchfork в 1996 году. «Мне ужасно грустно от новостей о реструктуризации Pitchfork и увольнении стольких сотрудников — в том числе тех, кто был частью компании с давних лет. Посылаю свою любовь тем, на кого повлияло это решение, и надеюсь на светлое будущее для издания», — прокомментировал он.