По игре Until Dawn снимут фильм. Его режиссером станет Дэвид Ф.Сандберг

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00
Фото: Supermassive Games

Screen Gems и PlayStation Productions экранизируют хоррор-видеоигру Until Dawn. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером грядущей ленты станет Дэвид Ф.Сандберг. Ранее он работал над такими фильмами, как «И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Шазам». Над экранизацией также поработает сценарист франшиз «Оно» и «Проклятие монахини» Гэри Доберман.

Until Dawn — это интерактивная видеоигра в жанре хоррор, которая насчитывает больше 200 различных вариаций финала. По сюжету восемь друзей едут в загородный домик, где ровно год назад умерли две их подруги.

Сначала все идет своим чередом. Однако позже с друзьями начинают происходить странные и ужасные события: за ними открывает охоту маньяк. Позже оказывается, что друзей также преследует и неизвестное загадочное существо. Главной их целью становится дожить до рассвета.

Кто снимется в экранизации видеоигры, пока не уточняется. В создании анимации персонажей и озвучивании Until Dawn принимали участие Рами Малек, Хейден Панеттьери, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон, Джордан Фишер, Николь Брайдон Блум и Петер Стормаре.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+