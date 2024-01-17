Вуди Харрельсон становится другом девочки-подростка в трейлере «Suncoast»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Suncoast» («Солнечный берег»), который выйдет 9 февраля на стриминговом сервисе Hulu.
Главные роли в нем сыграли Лора Линни («Озарк», «Дневники няни», «Реальная любовь»), Нико Паркер («Дамбо», «Одни из нас») и Вуди Харрельсон («Треугольник печали», «Веном»).
Паркер исполнила роль девочки-тинейджера, чей брат умирает, а мать проводит все дни в больнице. Испытывающая одиночество школьница знакомится с овдовевшим мужчиной, который вскоре становится ее другом.
Он, судя по трейлеру, помогает девочке наладить отношения с одноклассниками и мамой, а также оценить по-новому то недолго время, которое ей отпущено провести со смертельно больным братом.
Режиссером фильма выступила Лора Чинн, работавшая над сценариями сериалов «Дедушка» и «Мик». «Suncoast» станет ее дебютным проектом в качестве постановщицы.
Лента будет основана на собственном опыте кинематографистки и ее жизни в начале 2000-х годов.