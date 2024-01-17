Юэн Макгрегор ругается с зависимой дочерью в трейлере «Кровоточащей любви»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Кровоточащая любовь» («Bleeding Love»), в котором сыграл обладатель «Золотого Глобуса» Юэн Макгрегор («Мулен Руж!», «Крупная рыба») и его дочь Клара.
Актеры исполнили роли отца и дочери, между которыми никогда не было близких отношений. Герой Макгрегора не воспитывал девочку, но взялся отвезти ее, уже взрослую, в Нью-Мексико после передозировки.
Дорожное приключение, судя по трейлеру, сблизило пару, но одновременно с этим вскрыло конфликт и скрытые обиды в их отношениях. «Этот путь, по которому ты идешь, он того не стоит», — говорит отец выросшей дочери.
Девушка в ответ злится на него, обвиняя в своей зависимости невнимательного родителя. «Я там был. Моя жизнь начала ускальзывать, и я просто не мог остановиться. Я не знал, что это означает — быть отцом», — признается тот.
Режиссером картины выступила Эмма Вестенберг, известная по клипам Жанель Моне и сериалу «Куколка». В актерский состав ленты вошли Ким Циммер, Девин Макдауэлл, Саша Александер, Джейк Веари и Вер Булд.
Премьера «Кровоточащей любви» состоится 16 февраля 2024 года.