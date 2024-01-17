В мэрии Махачкалы потребовали от родственников «разобраться» с певицей из‑за короткого платья

Чиновник поначалу не называл имени возмутившей его артистки. «Это что за бомбита вышла петь на сцену чуть ли не раздетая??? Не знаю, где это было, но где бы не было, это позор. Еще поет на аварском языке. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?!», — написал он в своем телеграм-канале.