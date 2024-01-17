В мэрии Махачкалы потребовали от родственников «разобраться» с певицей из‑за короткого платья

Помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев потребовал от родственников местной певицы Ashera «разобраться» с ней из‑за выступления в коротком платье.
Чиновник поначалу не называл имени возмутившей его артистки. «Это что за бомбита вышла петь на сцену чуть ли не раздетая??? Не знаю, где это было, но где бы не было, это позор. Еще поет на аварском языке. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?!», — написал он в своем телеграм-канале.
«Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет. А кто сидел на этом непонятном мероприятии, наверное, с улыбкой любовались и кайфовали», — добавил Чанкалаев.
Позже помощник мэра запостил статью издания «Инфо 24», в которой идет речь о певице Ashera. В разговоре с журналистами он заявил, что попросил министра культуры республики Дагестан Зарему Бутаеву «принять меры по этому поводу».
Позицию Чанкалаева поддержал председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. Он уверен, что в Дагестане очень популярны пластические операции, из‑за которых женщины теряют индивидуальность.
«Кроме того, почти все они поют под фонограмму. Получается, что голос не имеет значения, упор делают на внешний антураж. В итоге мы видим что‑то вычурное, яркое, блестящее. Это абсолютная дискредитация тех традиций, которые существуют в Дагестане», — считает Хадулаев.
Он также выразил недоумение по поводу того, что «мы — дагестанцы — упрекаем туристов за шорты, а здесь наша что творит».
Телеграм-канал Shot обратил внимание, что отрывок выступления Ashera вирусится в соцсетях с августа прошлого года, а ее сравнили с Ким Кардашьян из‑за откровенного наряда.
«Когда она в таком виде выходила на сцену, ее вырубить некому было, интересно? Позор», — приводит топовый комментарий Kosa.media
Другая писала: «Нету настоящих мужчин, чтобы выгнать ее оттуда. Мне самой стыдно, смотря на ее вид».
Еще один комментатор был раздосадован: «Это просто позор для нас. Неужели у нее в тухуме нет мужчин».
Одна пользовательница поделилась рассуждением, что каждый человек может сам решать, как ему одеваться, «но есть нация, нация это не личное и в данном случае вы действительно оскорбляете нацию своим внешним видом».
Сама Ashera заметила внимание в своей адрес, репостнула фрагмент выступления в сторис и подписала его: «Посмотрела на себя со стороны еще раз, убедилась, что я выгляжу шикарно. Спасибо всем. 🤣❤️»