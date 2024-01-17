Дженнифер Кулидж снимется в фильме по Minecraft

Дженнифер Кулидж присоединилась к актерскому составу фильма по видеоигре Minecraft. Об этм сообщает Deadline.
Кого она сыграет, не уточняется. В каст проекта уже вошли Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниель Брукс и Себастьян Юджин Хансен.
Сюжет расскажет историю группы друзей-авантюристов, которым придется спасти свой мир от дракона Эндера. Детали сюжета и даже концепция картины пока что не сообщаются.
Экранизацию Minecraft планировали еще с далекого 2014 года. Режиссерское кресло собирались занять Шон Леви и Роб МакЭлхенни, но в итоге они не стали заниматься проектом. Теперь в качестве постановщика выступает Джаред Хесс, работавший ранее над культовой лентой «Наполеон Динамит» и сериалом «Последний человек на Земле».
Ранее Дженнифер Кулидж получила «Эмми» за роль второго плана в сериале «Белый лотос». Среди ее наиболее известных работ — «Американский пирог», «Блондинка в законе», «Могучий ветер», «Хранитель».