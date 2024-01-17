«Не знаете, кто это? Так образовывайтесь»: вышел трейлер «Шоу Винса Стейплза»

Проект обещает ближе познакомить с ним и зафиксировать несколько обычных дней из жизни. Впрочем, в ролике Стейплз попадает в заложники при ограблении банка, прячется в магазине от погони и идет на конфликт с маскотом в парке аттракционов — похоже, скучно здесь не будет.