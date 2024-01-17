«Не знаете, кто это? Так образовывайтесь»: вышел трейлер «Шоу Винса Стейплза»

Netflix выпустил трейлер «Шоу Винса Стейплза». Комедийный сериал от калифорнийского рэпера выйдет на стриминге 15 февраля и получит 5 эпизодов.
Проект обещает ближе познакомить с ним и зафиксировать несколько обычных дней из жизни. Впрочем, в ролике Стейплз попадает в заложники при ограблении банка, прячется в магазине от погони и идет на конфликт с маскотом в парке аттракционов — похоже, скучно здесь не будет.
Сериал продолжает серию скетчей, которые артист выпускал на своем ютуб-канале: в одном из них поход в барбершоп перерастал в бандитскую перестрелку, а в другом пробовал помириться с подругой, угрожающей ему электрошокером.
Кроме Стейплза над сериалом работали продюсер «Black-ish» Кенья Баррис и соавтор мультфильма Кида Кади «Энтергалактик» Иэн Эделман. Также в трейлере можно заметить Рика Росса.
Вместе со Стейплзом на экране появятся Ванесса Белл Кэллоуэй, Андреа Эллсворт («Бесстыжие»), Нате Джонс («Начальная школа Эббот»), Артуро Кастро («Меню»), Скотт МакАртур (El Camino), Брайан Гринберг и Майлз Баллок.
Сериал находился в разработке с 2022 года и должен был выйти раньше, но на планах рэпера и онлайн-кинотеатра сказалась пандемия коронавируса.