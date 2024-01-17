Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Новый взгляд». Его премьера состоится 14 февраля.
Действие проекта развивается на фоне нацистской оккупации Парижа во время Второй мировой войны. Сюжет посвящен переломному моменту XX века, когда французский город вернул мир к жизни благодаря своей иконе моды Кристиану Диору.
«Парижский кутюр может повлиять на то, как мечтают и живут тысячи обычных женщин. Но моде нужен новый лидер, фигура во главе», — говорится в начале трейлера.
Переплетенная сага рассказывает истории современников и соперников Диора — от Шанель до Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги и других. Apple TV+ пишет, что «Новый взгляд» вдохновлен подлинными событиями и снят исключительно в Париже.
Роль Кристиана Диора исполнил Бен Мендельсон, Коко Шанель — Жюльетт Бинош, Катрин Диор — Мейзи Уилльямс, Люсьена Лелонга — Джон Малкович, Кристобаля Баленсиагу — Нуну Лопиш.
В сериале прозвучат кавер-версии популярных песен начала и середины XX века в исполнении Bleachers, Флоренс уэлч, Ланы Дель Рей, Мэттью Хили из The 1975, Beabadoobee, Ника Кейва, Perfume Genius и других.