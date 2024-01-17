Ученые засняли на видео, как растения предупреждают друг друга об опасности

Японские ученые засняли на видео, как растения реагируют на опасность и предупреждают друг друга о ней. Об этом сообщили в журнале Nature Communications.
Исследователи зафиксировали, как растения общаются. Это происходит с помощью незаметных соединений, переносимых по воздуху. Они позволяют растениям в том числе отпугивать травоядных животных.
О механизме общения растений стало известно в 80-х годах, однако до недавней поры ученые не знали, как растения принимают сигналы от соседей. Чтобы выяснить это, Юрий Аратани и Такуя Уэмура из университета Сайтама использовали флуоресцентный микроскоп.
Они изучили поврежденные и здоровые растения, заранее изменив их генетически таким образом, чтобы они флуоресцировали при обнаружении притока ионов кальция. Свечение позволило зафиксировать, когда растения поглощают летучие соединения.
«Мы сконструировали оборудование для перекачки летучих органических соединений, выделяемых растениями, которыми питались гусеницы, на неповрежденные соседние растения и объединили его с системой флуоресцентной визуализации в реальном времени», — пояснил профессор Масацугу Тойота.
Он отметил, что ученым под его руководством удалось «раскрыть сложную историю о том, когда, где и как растения реагируют на „предупреждающие сообщения“ от своих соседей, которым угрожает опасность».