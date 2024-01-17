На главу узбекского землячества заведут дело за пост про «петухов», которых надо «вернуть с фронта»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом говорится в телеграм-канале СК.
Дело поручено возбудить «по факту оскорбления участников СВО». По какой именно статье, не уточняется.
Бастрыкину на президента узбекского землячества пожаловались российские военкоры. В одном из постов Баратова в соцсети они нашли оскорбления в адрес участников военной операции.
Как уточняет «Коммерсант», речь о посте Баратова в «Одноклассниках» с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицами и подписью про «петухов», которых надо «вернуть с фронта».
По данным издания, Баратов попал в поле зрения российских телеграм-каналов после интервью проекту Rasstriga_doc. В нем он выразил несогласие с тем, чтобы всех россиян называли русскими. Баратов отмечал, что он узбек и гражданин России, но «не хочет раствориться».
Сам Баратов сказал, что подаст заявление в полицию из‑за оскорблений в свой адрес. По его словам, ему поступало «огромное количество звонков и СМС с нецензурными оскорблениями и угрозами физической расправы». Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым ему якобы оскорблениям участников СВО».
Глава узбекского землячества отметил, что «курицы и петухи являются полезной и очень хорошей домашней птицей, не имеющей никакого отношения к СВО», а фронты «бывают разные, например трудовые».
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя ситуацию, назвал национальные диаспоры и землячества «легализованными мафиозными структурами», которые «подкупают местную власть, „отмазывают“ собственных боевиков, „крышуют“ полулегальный бизнес и запугивают всех остальных».
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства», — написал Толстой.