На главу узбекского землячества заведут дело за пост про «петухов», которых надо «вернуть с фронта»

Сам Баратов сказал, что подаст заявление в полицию из‑за оскорблений в свой адрес. По его словам, ему поступало «огромное количество звонков и СМС с нецензурными оскорблениями и угрозами физической расправы». Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым ему якобы оскорблениям участников СВО».