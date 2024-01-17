«Горизонты» Кевина Костнера выйдут в российский прокат

Картина рассказывает о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после Гражданской войны. «Экспансия Америки на запад была чревата опасностями и интригами, начиная от природных стихий, взаимодействия с коренными народами, жившими на этой земле, и заканчивая решимостью и порой безжалостностью тех, кто стремился ее заселить», — отметил режиссер.