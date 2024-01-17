«Горизонты» Кевина Костнера выйдут в российский прокат

Сага Кевина Костнера «Горизонты» выйдет в российский прокат. Первая часть увидит свет 27 июня, а вторая — 15 августа.
Картина рассказывает о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после Гражданской войны. «Экспансия Америки на запад была чревата опасностями и интригами, начиная от природных стихий, взаимодействия с коренными народами, жившими на этой земле, и заканчивая решимостью и порой безжалостностью тех, кто стремился ее заселить», — отметил режиссер.
Костнер не только срежиссировал ленту, но и выступил главным актером, а также сценаристом и продюсером. Ради съемок он со скандалом покинул финальный сезон «Йеллоустоуна». Ранее Deadline писал, что «Горизонты» были его давней мечтой.
В ленте также снимались Сиенна Миллер («Звездная пыль»), Сэм Уортингтон («Аватар»), Люк Уилсон («Поезд на Юму»), Джена Мэлоун («Мачеха»), Джованни Рибизи («Угнать за 60 секунд») и Дэнни Хьюстон («Наследники»).
Костнер вернулся за камеру впервые с 2003 года. Тогда был снят получивший признание критиков фильм «Открытый простор».