Жители забайкальского села усмотрели пропаганду ЛГБТ* в выступлении школьника, одетого Снегурочкой

«Роль Снегурочки исполнял мальчик 15–16 лет. Мальчик этот говорил писклявым голосом, жеманно, как девица. Снегурочка вынесла Деда Мороза на руках и весь вечер этот Мороз пролежал на коленках Снегурочки. Еще одну роль — Красавицы — исполнял юноша, переодетый в женское платье. Было очень противно на это смотреть и слушать», — говорится в жалобе забайкальцев.