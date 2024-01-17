Жители забайкальского села усмотрели пропаганду ЛГБТ* в выступлении школьника, одетого Снегурочкой

В селе Капцегайтуй в Забайкалье на новогодней елке выступил мальчик, нарядившийся Снегурочкой. Некоторые жители увидели в этом пропаганду ЛГБТ*, сообщает местная газета «Вечорка».
«Роль Снегурочки исполнял мальчик 15–16 лет. Мальчик этот говорил писклявым голосом, жеманно, как девица. Снегурочка вынесла Деда Мороза на руках и весь вечер этот Мороз пролежал на коленках Снегурочки. Еще одну роль — Красавицы — исполнял юноша, переодетый в женское платье. Было очень противно на это смотреть и слушать», — говорится в жалобе забайкальцев.
Авторы обращения считают, что «народную русскую традицию праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой опоганили, извратили, оскорбили». Выступление они сочли «издевательством, кощунством над ветеранами СВО, которые погибают, рискуют жизнями, отстаивая традиционные ценности».
Свое обращение жители адресовали депутатам Госдумы Андрею Гурулеву и Александру Хинштейну, губернатору Забайкалья Александру Осипову и прокурору края. Они попросили привлечь к ответственности заведующую ДК и главу села Капцегайтуй.
Сам глава Капцегайтуя Валерий Колобов сказал, что никакой пропаганды в выступлении не было, и он лично изучал сценарий. Он направил отдельную жалобу в правоохранительные органы из‑за съемки детей без разрешения родителей.
Исполняющая обязанности вице-премьера правительства Забайкалья Виктория Бессонова заявила, что власти взяли на контроль ситуацию с выступлением мальчика.
По данным телеграм-канала «Инцидент Краснокаменск», заведующая ДК, где проводилось мероприятие, уволилась. Полиция и прокуратура края начали проверку.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.