В России резко выросла заболеваемость коклюшем

В России растет количество заболевших коклюшем, передает «Коммерсант» со ссылкой на статистический сервис Росстата «Социально-экономическое положение России».
Согласно данным ведомства, в 2022 году в стране выявили чуть больше 3000 случаев, а за первые девять месяцев 2023 года — почти 28 тыс. Это абсолютный рекорд последних лет.
В декабре прошлого года «Справочник врача» провел опрос среди 1300 докторов об обстановке с коклюшем в их регионах. Почти четверть из них заявила о напряженной ситуации, 40% отчитались об отсутствии заболевших.
Врачи связывают существенный рост заболеваемости с неконтролируемым потоком мигрантов, а также «мощной пропагандой среди населения от антипрививочников».
В Роспотребнадзоре отметили, что ограничения, введенные во время пандемии ковида, «служили сдерживающим фактором активности эпидемического процесса по ряду инфекций, в том числе коклюшу».