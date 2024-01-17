В России резко выросла заболеваемость коклюшем

Александр Голиков
Сегодня в 15:56
Фото: Online Marketing/Unsplash

В России растет количество заболевших коклюшем, передает «Коммерсант» со ссылкой на статистический сервис Росстата «Социально-экономическое положение России».

Согласно данным ведомства, в 2022 году в стране выявили чуть больше 3000 случаев, а за первые девять месяцев 2023 года — почти 28 тыс. Это абсолютный рекорд последних лет.

В декабре прошлого года «Справочник врача» провел опрос среди 1300 докторов об обстановке с коклюшем в их регионах. Почти четверть из них заявила о напряженной ситуации, 40% отчитались об отсутствии заболевших.

Врачи связывают существенный рост заболеваемости с неконтролируемым потоком мигрантов, а также «мощной пропагандой среди населения от антипрививочников».

В Роспотребнадзоре отметили, что ограничения, введенные во время пандемии ковида, «служили сдерживающим фактором активности эпидемического процесса по ряду инфекций, в том числе коклюшу».

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