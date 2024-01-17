Россияне начали терять интерес к политическим ТВ-шоу

Интерес российских телезрителей к новостям и социально-политическим передачам существенно снизился. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.
По информации исследовательской компании, показатель спроса на новостные программы, выросший после начала военных действий на территории Украины с 10,5 до 14,8%, в 2023 году упал до 14,2%. Рейтинг социально-политических шоу снизился с 15,3% в 2022 году до 13,5%.
В то же время россияне начали больше смотреть развлекательных, музыкальных, познавательных передач и сериалов. Их вклад в структуру телепросмотра в прошлом году увеличился с 24,4% до 26,3%. Такая тенденция, по словам экспертов рынка, наблюдается во всем мире.
Сразу после начала боевых действий на территории Украины федеральные каналы существенно сократили количество развлекательных шоу и сделали акцент на информационных передачах.
Например, из сетки Первого канала исчезли программы «Поле чудес», «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся», «Точь-в-точь», а из эфира «России 1» ушли «Танцы со звездами», на место которых поставили «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
По словам источника издания, близкого к одной из телестудий, сейчас сетку вещания постепенно приводят к ее состоянию до 2022 года.