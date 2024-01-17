Россияне начали терять интерес к политическим ТВ-шоу

В то же время россияне начали больше смотреть развлекательных, музыкальных, познавательных передач и сериалов. Их вклад в структуру телепросмотра в прошлом году увеличился с 24,4% до 26,3%. Такая тенденция, по словам экспертов рынка, наблюдается во всем мире.