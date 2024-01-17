Никаких больше вечеринок в трейлере драмы «Лед-3»

«Лед-3» рассказывает о повзрослевшей дочери Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина, которую тоже зовут Надя. Он так же как и мать стала фигуристкой и мечтает о «Кубке Льда», но отец против ее спортивной карьеры.