Никаких больше вечеринок в трейлере драмы «Лед-3»

В сети появился трейлер заключительной части спортивной драмы «Лед». Ее премьера состоится в День святого Валентина, 14 февраля.
«Лед-3» рассказывает о повзрослевшей дочери Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина, которую тоже зовут Надя. Он так же как и мать стала фигуристкой и мечтает о «Кубке Льда», но отец против ее спортивной карьеры.
В трейлере звучит трек из «Не родись красивой». А также хит «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda.
В ролях Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров и другие. Режиссером «Льда-3» стал Юрий Хмельницкий — это его дебют в полном метре. Первую часть снимал Олег Трофим, который перешел во франшизу «Майор Гром», а вторую — Жора Крыжовников.
Сценарий фильма написали Андрей Золотарев, работавший над всеми частями франшизы, а также Аксинья Борисова («Совершенно летние») и Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед»). Среди продюсеров грядущего фильма представлены Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.