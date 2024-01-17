В Омске создадут совет, который будет бороться с нежеланием мужчин служить в армии

Губернатор Омской области Виталий Хоценко издал указ о создании Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает издание «Новый Омск».
Совет будет разрабатывать рекомендации по противодействию «деструктивным и радикальным идеологиям», способным разрушить традиционные ценности и единство народа, подорвать доверие к государству, дискредитировать служение в армии.
Совет также займется вопросами воспитания «подрастающего поколения в духе уважения к традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям». Работа новой структуры должна повысить сплоченность населения области «на фоне насаждения недружественными государствами чуждых российскому народу и губительных для российского общества систем идей и ценностей».
Возглавит совет губернатор Хоценко. В структуру также войдут представители православной и евангелическо-лютеранской церквей, духовного управления мусульман и иудейской общины, региональные министры культуры и образования, главы омских УМВД и УФСБ.