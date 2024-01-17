В Омске создадут совет, который будет бороться с нежеланием мужчин служить в армии

Совет также займется вопросами воспитания «подрастающего поколения в духе уважения к традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям». Работа новой структуры должна повысить сплоченность населения области «на фоне насаждения недружественными государствами чуждых российскому народу и губительных для российского общества систем идей и ценностей».