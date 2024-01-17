Элтон Джон стал 19-м человеком, собравшим премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»

Сэр Элтон Джон стал девятнадцатым членом клуба EGOT — списка людей, которые за свою жизнь получили все четыре самые престижные американские награды в развлекательной индустрии: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Последнюю из них певец получил на церемонии вручения премии «Эмми», которая состоялась 15 января в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Артист выиграл статуэтку за трансляцию концерта «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium», который состоялся в рамках его прощального тура.
Лично присутствовать на церемонии Джон не смог: недавно 76-летний певец перенес операцию на колене. Победу он прокомментировал в своих соцсетях.
«Спасибо всем фанатам, друзьям и профессионалам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет», — написал автор «Rocket Man» у себя на странице в инстаграме*. «Для меня большая честь вступить в священные ряды победителей EGOT», — добавил артист.
Аббревиатуру EGOT придумал в конце 1984 года американский актер и певец Филип Майкл Томас. Он выразил желание добиться этих наград, когда прославился своей ролью в телесериале «Полиция Майами». Он никогда не был номинирован ни на одну из них.
Среди тех, кто все же удостоился членства в клубе, — композитор Эндрю Ллойд-Уэббер, певец Джон Ледженд, актриса и продюсерка Виола Дэвис, певица Дженнифер Хадсон, композитор Алан Менкен, продюсер Тим Райс и другие.