Половина россиян с детства хотели стать музыкантами

Более половины россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами. Для каждого второго из них это мечта детства. Такие результаты показало исследование «Группы Ренессанс страхование» и центра «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении «Афиши Daily».
45% участников опроса заявили, что готовы уволиться с прежней работы и полностью посвятить себя музыке, если заработок от творчества превысит основной. Для 42% ключевым фактором в этом стало бы появление собственной группы или значительной аудитории.
Для каждого третьего главной мотивацией для начала карьеры артиста стали бы быстрый заработок и возможность прославиться. При этом такое же количество респондентов посчитало, что профессиональные музыканты зарабатывают от 70 до 120 тыс. рублей в месяц, 26% опрошенных назвали цифру более 150 тыс. рублей.
67% опрошенных считают, что на гонорар артиста заметно влияет выбор музыкального инструмента, — 35% предполагают, что с его помощью можно подчеркнуть свой профессионализм.