Половина россиян с детства хотели стать музыкантами

Для каждого третьего главной мотивацией для начала карьеры артиста стали бы быстрый заработок и возможность прославиться. При этом такое же количество респондентов посчитало, что профессиональные музыканты зарабатывают от 70 до 120 тыс. рублей в месяц, 26% опрошенных назвали цифру более 150 тыс. рублей.