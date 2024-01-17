Половина россиян с детства хотели стать музыкантами

Александр Голиков
Сегодня в 09:08
Фото: Geo Chierchia/Unsplash

Более половины россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами. Для каждого второго из них это мечта детства. Такие результаты показало исследование «Группы Ренессанс страхование» и центра «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении «Афиши Daily».

45% участников опроса заявили, что готовы уволиться с прежней работы и полностью посвятить себя музыке, если заработок от творчества превысит основной. Для 42% ключевым фактором в этом стало бы появление собственной группы или значительной аудитории.

Для каждого третьего главной мотивацией для начала карьеры артиста стали бы быстрый заработок и возможность прославиться. При этом такое же количество респондентов посчитало, что профессиональные музыканты зарабатывают от 70 до 120 тыс. рублей в месяц, 26% опрошенных назвали цифру более 150 тыс. рублей.

67% опрошенных считают, что на гонорар артиста заметно влияет выбор музыкального инструмента, — 35% предполагают, что с его помощью можно подчеркнуть свой профессионализм.

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