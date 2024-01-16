Вышел трейлер мультфильма «Ученик тигра» по сценарию Дэвида Маги

В озвучке «Ученика тигра» приняли участие звезды кинематографа, в том числе лауреатка «Оскара» Мишель Йео («Все везде и сразу»), звезда франшизы «Ангелы Чарли» Люси Лью и известная по сериалу «Убивая Еву» Сандра О.