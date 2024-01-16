Вышел трейлер мультфильма «Ученик тигра» по сценарию Дэвида Маги

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:59
Кадр из мультфильма "Ученик тигра"

На ютуб-канале JoBlo Animated Videos опубликовали трейлер мультфильма «Ученик тигра», снятого по сценарию Дэвида Маги, автора «Жизни Пи» и «Волшебной страны».

Анимационная картина выйдет в кинопрокат 19 января. Она расскажет о мальчике китайского происхождения Томе Ли, который после смерти бабушки встречает человека-тигра Мистера Хью.

Тот берется обучить Тома древней магии. Она должна помочь мальчику в будущем стать новым хранителем феникса. В тренировках подростка ему помогут животные-зодиаки.

В озвучке «Ученика тигра» приняли участие звезды кинематографа, в том числе лауреатка «Оскара» Мишель Йео («Все везде и сразу»), звезда франшизы «Ангелы Чарли» Люси Лью и известная по сериалу «Убивая Еву» Сандра О.

Также над фильмом работали Лео Льюис, Генри Голдинг, Дайана Ли Иносанто, Патрик Галлахер и другие артисты. Режиссерами ленты выступили Раман Хуэй, Чон Ен-док и Пол Уотлинг.

Над сценарием проекта работали, помимо Маги, Кристофер Йост и Лоуренс Еп. Музыку к мультфильму написал Стив Яблонски («Почему женщины убивают», «Игра Эндера»).

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