Вышел трейлер мультфильма «Ученик тигра» по сценарию Дэвида Маги

На ютуб-канале JoBlo Animated Videos опубликовали трейлер мультфильма «Ученик тигра», снятого по сценарию Дэвида Маги, автора «Жизни Пи» и «Волшебной страны».
Анимационная картина выйдет в кинопрокат 19 января. Она расскажет о мальчике китайского происхождения Томе Ли, который после смерти бабушки встречает человека-тигра Мистера Хью.
Тот берется обучить Тома древней магии. Она должна помочь мальчику в будущем стать новым хранителем феникса. В тренировках подростка ему помогут животные-зодиаки.
В озвучке «Ученика тигра» приняли участие звезды кинематографа, в том числе лауреатка «Оскара» Мишель Йео («Все везде и сразу»), звезда франшизы «Ангелы Чарли» Люси Лью и известная по сериалу «Убивая Еву» Сандра О.
Также над фильмом работали Лео Льюис, Генри Голдинг, Дайана Ли Иносанто, Патрик Галлахер и другие артисты. Режиссерами ленты выступили Раман Хуэй, Чон Ен-док и Пол Уотлинг.
Над сценарием проекта работали, помимо Маги, Кристофер Йост и Лоуренс Еп. Музыку к мультфильму написал Стив Яблонски («Почему женщины убивают», «Игра Эндера»).