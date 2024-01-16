Орландо Блум противостоит криминальному авторитету Энди Макдауэлл в трейлере «Кровавой правой руки»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:58
Кадр из фильма "Красная правая рука"

На ютуб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing опубликовали трейлер фильма «Кровавая правая рука», главные роли в котором исполнили Орландо Блум («Пираты Карибского моря») и Энди Макдауэлл («День сурка»).

Блум сыграл в ленте Кэша, который живет в маленьком городке в Кентукки и пытается заботиться о своей недавно осиротевшей племяннице Саванне. Спокойная жизнь героя меняется, когда он оказывается вовлечен в криминальную деятельность.

Местная женщина-авторитет по прозвищу Большая Кошка (Макдауэлл) вынуждает его работать на нее. Тогда Кэш узнает, что способен на все — даже на убийство — чтобы защитить свой город и семью. Вскоре Кэш бросает вызов Большой Кошке.

Помимо Блума и Макдауэлл, в боевике снялись Гарретт Диллахант, Брайан Джерати, Джеймс Лэфферти, Джереми Рэчфорд, Николас Логан, Скотт Хейз и Александра Парк. Режиссерами картины выступили Эшом и Йен Хелмс («Охота на Санту»).

Сценарий фильма написал Джонатан Исли. Его дебютную работу можно будет оценить в кинотеатрах и онлайн с 23 февраля.

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