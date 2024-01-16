Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу о похудении

«Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: „Если вы откажетесь, будет очень обидно“. Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты — это совсем не про меня, я все это не люблю», — отметила Тутберидзе.