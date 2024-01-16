Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу о похудении

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, известная по работе с Евгенией Медведевой и Камилой Валиевой, станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщил ТАСС.
Шоу расскажет о девушках весом более 100 кг, стремящихся к похудению. В проекте они будут проходить различные испытания и пытаться измениться к лучшему, преодолеть проблемы со здоровьем и социализацией.
С участницами шоу поработают профессиональные наставники. Одним из них как раз и станет Тутберидзе. Другими экспертами выступят тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, психолог Анетта Орлова и диетолог доктор Регина.
Им предстоит помочь 13 девушкам. Создателями «Больших девочек» выступают авторы другого социального реалити — «Новых пацанок».
Тутберидзе призналась, что не сразу приняла решение участвовать в проекте. «Было много размышлений. Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям», — сказала тренер.
Ранее Тутберидзе не участвовала в телевизионных шоу. По словам тренера, она сперва «удивилась и даже рассмеялась», когда услышала предложение создателей «Больших девочек». Но затем всерьез задумалась об участии в проекте. На нем настаивали ее коллеги — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
«Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: „Если вы откажетесь, будет очень обидно“. Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты — это совсем не про меня, я все это не люблю», — отметила Тутберидзе.
Она добавила, что снималась в шоу только по ночам, чтобы не пропускать тренировки. «В шесть вечера заканчивала все на катке, садилась в машину и мчала на съемки. Мне было важно, чтобы это вообще никак не сказывалось на тренировочном процессе», — подчеркнула тренер.
Тутберидзе призналась, что совмещать тренерскую работу и съемки оказалось нелегко. «Пару раз чуть не заснула за рулем», — рассказала она.