Российский «Бургер Кинг» потребовал обязать блогера отработать 40 часов на кухне

«Бургер Кинг» подал в суд на автора ютуб-канала «Самый сахар». Сеть ресторанов требует обязать мужчину отработать 40 часов на кухне в заведении. Об этом пишет Retail.ru.
Две недели назад блогер Святослав Вкусный (так он называет себя) опубликовал видео об истории развития сети заведений «Бургер Кинг» в России. В частности, он прокомментировал утверждение кампании о том, что котлеты в её бургерах готовятся на огне.
Вкусный настаивает на том, что это утверждение обманчиво. Он признает, что на кухнях сети есть конвейерные грили с открытым огнем, однако подчеркивает, что они электрические и жарка мяса в нем не сравнится с приготовлением на углях.
Retail.ru пишет, что блогер якобы заподозрил компанию в использовании жидкого дыма, но в видео этих слов нет.
«Бургер Кинг Россия» его слова возмутили, её представители обратились в Пресненский суд с иском.
В нем они требуют от Вкусного отработать 40 часов на кухне заведения в качестве жарщика мяса, а также купить 100 бургеров.
«Только так блогер не только публично извинится за клевету перед рестораном и нашими гостями, но и на собственном опыте убедится, что мясо в „Бургер Кинг“ действительно готовят на самом настоящем огне», — уверен коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.