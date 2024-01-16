В Великобритании осудили секс-работника, отрезавшего гениталии клиенту по его просьбе

Самого Густавсона также будут судить, слушание по его делу состоится в марте. Норвежца обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку он сам участвовал в операциях по удалению гениталий и других частей тела и даже называл себя «создателем евнухов».