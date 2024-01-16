В Великобритании осудили секс-работника, отрезавшего гениталии клиенту по его просьбе

В Великобритании суд вынес приговоры трем секс-работникам, которые отрезали гениталии клиенту и нанесли другие увечья по его просьбе. Об этом написала Би-би-си.
36-летнего Дэмиена Бирнса осудили на пять лет заключения. В феврале 2017 года он отрезал пенис и яички норвежцу Мариусу Густавсону и снял это на видео, которое позднее Густавсон хотел опубликовать в сети.
Густавсон сам обратился с Бирнсу с предложением за деньги провести ему операцию. Позднее мужчина также просил других людей нанести ему другие повреждения: отрезать сосок и заморозить сухим льдом ногу, чтобы ее впоследствии ампутировали.
Суд посчитал, что желание Густавсона лишиться частей тела не снимает ответственности с подсудимых. 23-летнего Крайми-Эпплбая приговорили к трем годам и восьми месяцам тюрьмы за манипуляции с сухим льдом, а 48-летнего медбрата Арнольда — к двухлетнему условному заключению за повреждение соска норвежца.
Самого Густавсона также будут судить, слушание по его делу состоится в марте. Норвежца обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку он сам участвовал в операциях по удалению гениталий и других частей тела и даже называл себя «создателем евнухов».
Его деятельность была связана с субкультурой нулло, последователи которой избавляются от собственных гениталий.
За свою операцию Густавсон пообещал Бирнсу 500 фунтов стерлингов, но затем заплатил только 50 фунтов. Операцию Бирнс провел кухонным ножом, а после ушел из дома клиента. Тот же позвонил в службу спасения, чтобы отправиться в больницу и получить необходимую помощь.
Спустя пару дней Густавсона выписали с направлением на психиатрическую экспертизу. В данный момент норвежец передвигается на инвалидном кресле и, как отметили в СМИ, получает около 18 тыс. фунтов в качестве пособия.