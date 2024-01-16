Отреставрированную версию «Жертвоприношения» Тарковского покажут на Берлинале

Отреставрированную версию «Жертвоприношения» Андрея Тарковского покажут на 74-м Берлинском кинофестивале. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Реставрацией фильма занимались сотрудники Шведского института кино. Организаторы Берлинале отмечают, что специалисты постарались сохранить оригинальное цветовое решение фильма с сепией и черно-белыми кадрами.
Картину представят в рамках ретроспективной серии «Классика Берлинале». 74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.
«Жертвоприношение» стало последней работой легендарного режиссера. Он снял ее в Швеции в 1986 году. Фильм считают своеобразным завещанием постановщика человечеству и предостережением от угрозы ядерной войны. В 1986 году лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля, а в 1988 году заработала приз Британской киноакадемии.