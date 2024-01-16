Отреставрированную версию «Жертвоприношения» Тарковского покажут на Берлинале

«Жертвоприношение» стало последней работой легендарного режиссера. Он снял ее в Швеции в 1986 году. Фильм считают своеобразным завещанием постановщика человечеству и предостережением от угрозы ядерной войны. В 1986 году лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля, а в 1988 году заработала приз Британской киноакадемии.