«Здесь уже не будешь прыгать без штанов»: Путин прокомментировал вечеринку Ивлеевой

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Все-таки когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких‑нибудь там мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты другие», — сказал Путин.