«Здесь уже не будешь прыгать без штанов»: Путин прокомментировал вечеринку Ивлеевой

Владимир Путин впервые публично прокомментировал «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой в «Мутаборе» во время выступления на форуме «Малая родина — сила России», сообщил ТАСС.
«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Все-таки когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких‑нибудь там мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты другие», — сказал Путин.
Вечеринка Ивлеевой состоялась в клубе «Мутабор» с 20 на 21 декабря 2023 года. В ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Vacio и другие знаменитости.
После публикации видео с события в интернете на участников ивента обрушился шквал критики, Vacio дважды арестовали за хулиганство, а клуб «Мутабор» закрыли на 90 дней за нарушения санитарных правил.