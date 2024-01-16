Линдсей Лохан получила за камео в ремейке «Дрянных девчонок» 500 тыс. долларов

Александр Голиков
Сегодня в 18:11
Изображение: кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Актриса Линдсей Лохан, впервые ставшая популярной после своей роли в комедийной драме «Дрянные девчонки» 2004 года, получила 500 тыс. долларов за появление в ремейке картины. Об этом сообщил Variety.

Источники издания уточнили, что эту сумму артистка получила за полдня работы на съемочной площадке нового фильма.

Внезапное камео Лохан в новом фильме вызвало бурные аплодисменты зрителей во время премьеры, состоявшейся 8 января в Нью-Йорке. В сцене актриса вновь участвует в соревновании по математике, которое стало заключительным эпизодом оригинального фильма.

Режиссерами новых «Дрянных девчонок», основанных на мюзикле 2018 года, стали Артуро Перес-мл. и Саманта Джейн. В актерский состав вошли Авантика, Бебе Вуд, Кристофер Брайни, Дженна Фишер, Бизи Филиппс, Эшли Парк и Тим Медоус. Продюсерами фильма выступили Лорн Майклс и Тина Фей. Последняя также написала сценарий для проекта.

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