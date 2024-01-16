В Госдуме предложили запретить поставки пива из недружественных стран

В России предложили запретить поставки пива из недружественных стран. Такое обращение глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко направил председателю кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».
Диденко предложил включить импортное пиво и пивные напитки в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
Автор инициативы заявил, что лидерами по экспорту пива в РФ в 2023 году стали Германия, Литва и Латвия, все из которых «занимают антироссийскую позицию».
«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ», — передают «Известия» слова депутата.
По информации СМИ, за последние два года на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию. Более того, в 2023-м году объем поставок из ФРГ вырос на 32% по сравнению с 2022-м, до 96 млн долларов. На Литву в прошлом году пришлось чуть более 15% всех поставок — на 36,5 млн долларов. Третье место заняла Латвия, чьи поставки увеличились почти в четыре раза — до 34,4 млн долларов. Также вдвое вырос экспорт из Польши — до 5,3 млн.
«Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу. Во-первых, импортная продукция в этой сфере занимает лишь порядка 6% рынка, во-вторых, так мы поддержим отечественных производителей, в-третьих, дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — сказал депутат.