В Госдуме предложили запретить поставки пива из недружественных стран

По информации СМИ, за последние два года на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию. Более того, в 2023-м году объем поставок из ФРГ вырос на 32% по сравнению с 2022-м, до 96 млн долларов. На Литву в прошлом году пришлось чуть более 15% всех поставок — на 36,5 млн долларов. Третье место заняла Латвия, чьи поставки увеличились почти в четыре раза — до 34,4 млн долларов. Также вдвое вырос экспорт из Польши — до 5,3 млн.