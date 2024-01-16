В России выйдет новый фильм Джеймса Марша о Сэмюэле Беккете. Смотрим дублированный трейлер!

Сэмюэль Беккет родился 13 апреля 1906 года в пригороде Дублина. Он изучал английскую литературу и языки в Тринити-колледже, преподавал в Белфасте, а затем переехал в Париж, где провел большую часть жизни. К концу 1920-х годов Беккет начал заниматься литературой и сблизился с Джойсом, другим выдающимся писателем того времени.