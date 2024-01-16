В России выйдет новый фильм Джеймса Марша о Сэмюэле Беккете. Смотрим дублированный трейлер!

2 мая в российский прокат выйдет новый фильм Джеймса Марша «Гении» («Dance First») — байопик ирландского писателя Сэмюэля Беккета. Об этом «Афише Daily» сообщили в кинодистрибуционной компании «Экспонента фильм».
Фильм рассказывает о жизни Беккета через призму его непростых отношений с Джеймсом Джойсом, женой Сюзанной и любовницей Барбарой Брей.
Роль Беккета исполнил Гэбриел Бирн, известный по лентам «Реинкарнация» и «Академия вампиров». Его товарища Джеймса Джойса сыграл Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш из «Игры престолов»).
Сценарий фильма написал Ник Форсайт («Золото», «Вина»). В актерский состав проекта также вошли Сандрин Боннер и Максин Пик. Мировая премьера «Гениев» состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Сэмюэль Беккет родился 13 апреля 1906 года в пригороде Дублина. Он изучал английскую литературу и языки в Тринити-колледже, преподавал в Белфасте, а затем переехал в Париж, где провел большую часть жизни. К концу 1920-х годов Беккет начал заниматься литературой и сблизился с Джойсом, другим выдающимся писателем того времени.
В 1930-х Беккет столкнулся с депрессией, а в 1940-х присоединился к французскому Сопротивлению. Он спасался от преследования гестапо на юге Франции, где написал роман «Уотт». После войны автор выпустил «В ожидании Годо», а также прозаическую трилогию «Моллой», «Мэлон умирает» и «Безымянный».
В 1969 году Беккет получил Нобелевскую премию по литературе «за новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом». Умер писатель в 1989 году.