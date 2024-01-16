«Лучше звоните Солу» поставил антирекорд премии «Эмми», не выиграв ни в одной из 53 номинаций

Криминальная драма «Лучше звоните Солу», приквел сериала «Во все тяжкие», проиграла во всех 53 номинациях на премию «Эмми» с момента своей премьеры, передает Deadline.
На последней церемонии вручения «Эмми» сериал фигурировал в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучший актер» (Боб Оденкерк), «Лучшая актриса второго плана» (Риа Сихорн), «Лучший монтаж» и «Лучшее сведение звука», а также дважды в категории «Лучший сценарий» (эпизоды «Направь и стреляй» и «Все кончено»).
В итоге призы в номинациях «Лучший сериал», «Лучший актер» и «Лучший сценарий» достались «Наследникам», статуэтку за монтаж и сведение получил «The Last of Us», а лучшей актрисой второго плана назвали Дженнифер Кулидж из «Белого лотоса».
Шестой и последний сезон спин-оффа сериала «Во все тяжкие» про харизматичного адвоката Сола Гудмана в исполнении Боба Оденкерка стартовал в апреле 2023 года и закончился в августе.
Несмотря на всеобщее признание, приквел культовой криминальной драмы так и не смог повторить успех оригинала по количеству наград. «Во все тяжкие» выиграл в 16 из 58 номинаций, включая приз за лучший драматический сериал и 4 победы в номинации «Лучший актер» (Брайан Крэнстон и Аарон Пол).