«Лучше звоните Солу» поставил антирекорд премии «Эмми», не выиграв ни в одной из 53 номинаций

Несмотря на всеобщее признание, приквел культовой криминальной драмы так и не смог повторить успех оригинала по количеству наград. «Во все тяжкие» выиграл в 16 из 58 номинаций, включая приз за лучший драматический сериал и 4 победы в номинации «Лучший актер» (Брайан Крэнстон и Аарон Пол).