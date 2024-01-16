Второй сезон «Женщины-Халка» под вопросом, у сериала проблемы с финансированием, сказала Маслани

Звезда сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Татьяна Маслани посоветовала фанатам не надеяться на второй сезон во время трансляции на Twitch. Пока что единственный супергеройский сериал от Marvel, получивший от Disney+ зеленый свет на продолжение, — это «Локи».