Второй сезон «Женщины-Халка» под вопросом, у сериала проблемы с финансированием, сказала Маслани

Звезда сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Татьяна Маслани посоветовала фанатам не надеяться на второй сезон во время трансляции на Twitch. Пока что единственный супергеройский сериал от Marvel, получивший от Disney+ зеленый свет на продолжение, — это «Локи».
По словам Маслани, создатели «профукали бюджет» на первом сезоне, а Disney+ на это ответил: «Нет, спасибо». В 2022 году о проблемах с деньгами говорила сценаристка «Женщины-Халка» Джессика Гао.
«Женщина-Халк» может встать в один ряд с «Соколом и Зимним Солдатом», «Лунным рыцарем» и «Мисс Марвел», которые остались без второго сезона, хотя авторы оставляли в первом сезоне возможности для продолжения.
«Женщина-Халк» вышла в августе 2022 года. По сюжету картины племянница Брюса Баннера (Марк Руффало) по имени Дженнифер Уолтерс получает его способность перевоплощаться в зеленого монстра после переливания крови.