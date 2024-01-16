Воронеж атаковали беспилотники. В городе ввели режим ЧС

Глава Воронежа ввел режим ЧС. «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Сам дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», — заявил он.