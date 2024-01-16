Воронеж атаковали беспилотники. В городе ввели режим ЧС

В ночь на 16 января Воронеж атаковали беспилотники. Средства ПВО уничтожили пять беспилотников и перехватили еще три дрона над областью, сообщает «Коммерсант».
Фрагменты одного из сбитых дронов попали в квартиру на улице Тепличной. Из‑за этого девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи.
«Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей еще раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий», — написал в своих сетях губернатор Александр Гусев.
Жильцов многоэтажки эвакуировали и временно разместили в ближайшей школе. Еще пострадали окна в четырёх жилых домах по улице Острогожской.
Глава Воронежа ввел режим ЧС. «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Сам дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», — заявил он.