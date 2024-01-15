Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из‑за еды в его чемоданах

Испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Пунта-Кана в Доминиканской Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сотрудники аэропорта захотели изучить содержимое чемоданом музыканта, прибывшего с Багамских островов. В них обнаружили более 40 кг еды, среди которой оказались продукты, которые провозить в страну запрещено.
80-летнего Иглесиаса и сопровождавших его людей задержали в аэропорту на несколько часов. Затем их отпустили при содействии министра культуры Милагроса Германа Олальи и представителей канцелярии президента Лиуса Абинадера.
Разрешили ли Иглесиасу провести в республику запрещенные продукты, неизвестно. Известно, что музыкант привез с собой клубнику, малину, чернику, вишню, помидоры, свеклу, мясо, грибы, сельдерей, фасоль, салат и шпинат.
Хулио Иглесиас — один из наиболее успешных испаноязычных артистов мира. Он выпустил более 80 альбомов и продал более 300 млн копий своих произведений. Его дети — певцы Хулио Иглесиас-мл. и Энрике Иглесиас.