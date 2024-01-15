Умерла актриса Элизабет Триссенар, снимавшаяся в фильмах Фасбиндера

В Германии умерла австрийская актриса Элизабет Триссенар, известная по фильмам режиссера Райнера Вернера Фасбиндера. Об этом написал ТАСС со сылкой на агентство DPA и адвоката Петера Рауэ.
Триссенар скончалась в берлинской клинике «Шарите». Ей было 79 лет. Причины смерти артистки неизвестны.
Элизабет Триссенар родилась 13 апреля 1944 года в Вене. Она стала актрисой в 60-х годах. Триссенар посещала семинары Макса Рейнхардта, играла в театрах Крефельда, Бохума, Франкфурта-на-Майне и Штутгарта.
С Фасбиндером артистка стала сотрудничать с 70-х. Она снялась в картине «Больвизер», а затем появилась и в других лентах кинематографиста — «В год тринадцати лун», «Замужество Марии Браун» и сериале «Берлин, Александерплац».
Также Триссенар принимала участие в таких фильмах как «Горькая жатва» Агнешки Холланд и «Франц» Ксавера Шварценбергера. Она была замужем за режиссером Хансом Нойенфельсом.
Среди театральных работ Триссенар — главная роль в пьесе «Джеки и другие принцессы», которую специально для актрисы написала лауреатка Нобелевской премии Эльфрида Елинек.