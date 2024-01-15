«Добро пожаловать в джунгли»: Netflix показал тизер сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

Главным героем сериала станет герцог Хэлстедский Эдди (его играет звезда второго сезона «Белого лотоса» Тео Джеймс), в прошлом солдат, а теперь владелец поместья, обнаруживший на своей земле сад с марихуаной. Ферма также интересует наркобарона Бобби Гласса (Рей Уинстон), его дочь Сьюзи (Кая Скоделарио), управляющую их группировкой, а также многих других криминальных боссов. Эдди вынужден защищать свою территорию и постепенно погружается в мир бандитского подполья.