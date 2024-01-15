«Добро пожаловать в джунгли»: Netflix показал тизер сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

Netflix показал тизер сериала по «Джентльменам» Гая Ричи. Стриминговый сервис не назвал точной даты релиза, но обещает выпустить проект в марте этого года.
Многосерийный фильм не связан с сюжетной линией оригинальной картины с Мэттью МакКонахи, но его события происходят в том же мире. Гай Ричи выступил автором идеи, соавтором сценария и исполнительным продюсером, а также режиссером двух первых эпизодов.
Главным героем сериала станет герцог Хэлстедский Эдди (его играет звезда второго сезона «Белого лотоса» Тео Джеймс), в прошлом солдат, а теперь владелец поместья, обнаруживший на своей земле сад с марихуаной. Ферма также интересует наркобарона Бобби Гласса (Рей Уинстон), его дочь Сьюзи (Кая Скоделарио), управляющую их группировкой, а также многих других криминальных боссов. Эдди вынужден защищать свою территорию и постепенно погружается в мир бандитского подполья.
Кроме упомянутых актеров в шоу участвуют Джанкарло Эспозито и Винни Джонс.
Хотя «Джентльмены» уже третий фильм Гая Ричи, получивший сериальное продолжение, режиссер впервые участвует в подобном проекте. В интервью журналу Empire он рассказал, что новый опыт пришелся ему по вкусу, и пообещал сделать «еще пару вещей для телевидения».