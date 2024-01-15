Россиянке вернули похищенную сектантами кошку

Москвичке вернули кошку по кличке Кали, которую у нее похитили сектанты. Видео с возвращенной питомицей она опубликовала в сторис своего инстаграма*.
4 января Дарьяна Можаева опубликовала видео с рассказом о том, как у нее украли домашнее животное. Олеся Борисюк, новая знакомая девушки, поверила в грядущую ядерную войну, о которой ей рассказал ее парень и основатель секты Лев Левандовский, а затем обманом забрала домашнее животное и решила увезти его на Бали для ритуала по прекращению конца света.
Сейчас Можаева делится видео из Шереметьево с возвращенной кошкой и историей ее спасения. Она рассказывает, что ей написала жертва сектантов по имени Надежда, сообщила о местонахождении кошки и помогла связаться с опекуншей Аленой, которая привезла животное домой.
Как ей рассказала Надежда, семья женщины попала под «гипнотическое влияние и зомбирование» Левандовского, а тот вымогал деньги для строительства ретрит-центра и даже попытался убить ее мужа. Из слов Можаевой следует, что сектанты практикуют «изгнание демонов» с помощью постановки банок, и мужчина мог погибнуть от потери крови. Сын Надежды узнал о похищении Кали из медиа, передал информацию матери и предложил помочь Можаевой.
У Льва и Олеси произошел конфликт с еще одной сектанткой Аленой, которой они не платили обещанную зарплату за участие в ритуалах, рассказывает россиянка. Украв кошку, Олеся передала ее Алене и отправила их в Армению без подготовленного жилья и денег.
Пара долгое время не выходила на связь, но когда Лев позвонил Алене, он пообещал ей забрать животное и начать убивать доверившихся ему людей, если 15 января не начнется ядерная война. Таким образом мужчина хотел совершить жертвоприношение и изгнать демонов. Алену напугали его слова, и она обратилась к Можаевой.
«Лев очень жестоко обращается с Олесей, она каждый день плачет. Он также ставит ей эти банки, и она теряет кровь. Для него причинять эту боль это особенный вид удовольствия. Они продолжают завлекать людей на Бали, разводить их на деньги», — говорит Можаева и обещает продолжить борьбу с сектой Левандовского.
В разговоре с «Газета.ру» девушка поведала, что кошка спокойно перенесла все перелеты, ее здоровью ничего не угрожает.
«Кали у меня очень сильная кошечка, как и я. Так что она уже как ни в чем не бывало», — сказала Можаева.
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