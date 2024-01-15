Россиянке вернули похищенную сектантами кошку

«Лев очень жестоко обращается с Олесей, она каждый день плачет. Он также ставит ей эти банки, и она теряет кровь. Для него причинять эту боль это особенный вид удовольствия. Они продолжают завлекать людей на Бали, разводить их на деньги», — говорит Можаева и обещает продолжить борьбу с сектой Левандовского.