Мартин Скорсезе назвал Ди Каприо «одним из величайших актеров»

Мартин Скорсезе высказался на премии National Board of Review о Леонардо Ди Каприо, который исполнил главную роль в его фильме «Убийцы цветочной луны».
По словам режиссера, Ди Каприо — «один из поистине величайших актеров в истории кино». «Я уверен в нем и знаю, что могу на него положиться», — добавил он.
«Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу. Вы могли это понять не только по глазам, ведь у него лицо кинематографа. Ему не нужно говорить ни слова. Все это уже есть. Вы могли это увидеть во всех его фильмах, начиная с „Жизни этого парня“ и превосходной картины „Что гложет Гилберта Грейпа?“, заканчивая экстраординарным „Выжившим“», — сказал режиссер.
«Убийцы цветочной луны» стали шестой совместной работой Скорсезе и Ди Каприо. Режиссер отметил, что этот фильм стал кульминацией их совместного творчества.
В основу картины Мартина Скорсезе легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна, которая рассказывает об убийстве почти шестидесяти членов племени осейджей в период с 1921 по 1925 год.
Во второй половине XIX века индейское племя получило право на получение прибыли от обнаруженных на этой земле огромных залежей нефти. Это привело к тому, что осейджи стали считаться одними из самых богатых в мире. Позже эти люди начали погибать от рук неизвестных убийц.