Мартин Скорсезе назвал Ди Каприо «одним из величайших актеров»

«Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу. Вы могли это понять не только по глазам, ведь у него лицо кинематографа. Ему не нужно говорить ни слова. Все это уже есть. Вы могли это увидеть во всех его фильмах, начиная с „Жизни этого парня“ и превосходной картины „Что гложет Гилберта Грейпа?“, заканчивая экстраординарным „Выжившим“», — сказал режиссер.