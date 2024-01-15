Сара Снук рассказала, что однажды продюсер назвал ее «ничтожеством» и посоветовал «похудеть»

Актриса сказала, что была согласна на все, подумав, что, для того чтобы быть успешной, она должна быть тем, кем не является. По словам Снук, однажды она съела маленький кусочек шоколадного торта и продюсер отчитал ее перед всей съемочной группой: «Все это время я умирала внутри».