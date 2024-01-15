Сара Снук рассказала, что однажды продюсер назвал ее «ничтожеством» и посоветовал «похудеть»

Звезда сериала «Наследники» Сара Снук рассказала, что, когда она только начинала актерскую карьеру, кастинг-директор назвал ее «ничтожеством», а продюсер посоветовал ей «сбросить вес».
Снук вспомнила, что после получения роли в фильме, название которого она не раскрыла, директор по кастингу сказал: «Мы не очень хотим тебя брать, потому что ты никто, но режиссер и сценарист считают, что ты подходишь на эту роль.
Поэтому мы изменим все в тебе, чтобы ты была востребована на рынке: мы отбелим твои зубы, затемним волосы, дадим личного тренера, чтобы ты могла похудеть и выглядеть соответствующе».
Актриса сказала, что была согласна на все, подумав, что, для того чтобы быть успешной, она должна быть тем, кем не является. По словам Снук, однажды она съела маленький кусочек шоколадного торта и продюсер отчитал ее перед всей съемочной группой: «Все это время я умирала внутри».
Ранее Снук получила «Золотой глобус» за роль в хитовом сериале HBO «Наследники». В 2023-м проект стал лидером по количеству номинаций «Эмми» (27). Помимо этого, впервые в категории «Лучший актер в драматическом сериале» было представлено сразу три артиста из одного шоу (Брайан Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг).