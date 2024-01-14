«Я не могу работать в режиме многозадачности»: Кит Харрингтон рассказал о жизни с СДВГ

СДВГ — это психическое расстройство, из‑за которого у человека часто возникают сложности с концентрацией внимания и усидчивостью. Есть предположение, что у людей с СДВГ сниженный уровень дофамина — гормона, отвечающего за удовольствие. Поэтому человек делает то, что вызывает его повышение: например, переключается на новое более интересное дело или переедает. В последнее время СДВГ все чаще диагностируют не только неусидчивым детям, но и взрослым. «Афиша Daily» разговаривала об этом с экспертами.