«Я не могу работать в режиме многозадачности»: Кит Харрингтон рассказал о жизни с СДВГ

Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал в подкасте The Hidden 20%, что у него Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Британский актер отметил, что диагноз ему поставили в 2019 году в реабилитационном центре, где он лечился от алкогольной зависимости.
«Я понял, что это влияет на мою жизнь. К счастью, я попал в нужное место в нужное время. После этого я смог начать новую жизнь», — цитирует его слова The Sunday Times. Харрингтон отметил, что из‑за расстройства его разум постоянно требует заняться чем‑то новым, но не справляется с многозадачностью.
«Мне сложно сосредоточиться на работе, я не могу работать в режиме многозадачности. Если в моей голове происходит больше одной вещи, я становлюсь подавленным. Я становлюсь невероятно раздражительным, тревожным, не могу собраться с мыслями», — отметил он.
По словам Харрингтона, особенно трудно ему пришлось, когда «Игра престолов» была на пике популярности. Тогда он обращал внимание на все высказывания фанатов и хейтеров о нем.
Позже, благодаря пониманию своего диагноза, актер стал лучше разбираться в природе своих реакций, и это помогло ему регулировать состояние. Сейчас актер чувствует себя хорошо — он трезв и воспитывает детей с супругой Роуз Лесли, сыгравшей в «Игре престолов» его возлюбленную.
СДВГ — это психическое расстройство, из‑за которого у человека часто возникают сложности с концентрацией внимания и усидчивостью. Есть предположение, что у людей с СДВГ сниженный уровень дофамина — гормона, отвечающего за удовольствие. Поэтому человек делает то, что вызывает его повышение: например, переключается на новое более интересное дело или переедает. В последнее время СДВГ все чаще диагностируют не только неусидчивым детям, но и взрослым. «Афиша Daily» разговаривала об этом с экспертами.