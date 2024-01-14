Джонатан Мейджорс лишился еще одного проекта после нападения на девушку

Джонатан Мейджорс не сыграет роль Денниса Родмана в фильме с рабочим названием «48 часов в Вегасе» («48 Hours in Vegas»), сообщает Deadline со ссылкой на CNN. Кроме того, Lionsgate больше не занимается разработкой фильма.
Если фильм снова будет обсуждаться, то играть в нем будет другой актер, подходящий на роль сильного форварда «Чикаго Буллз». Сценарий, написанный Джорданом Вандиной, рассказывает о безумной поездке Родмана в Лас-Вегас в разгар финала NBA 1998 года.
Под конец 2023 года Marvel уволила Мейджорса, снимавшегося в сериале «Локи», после признания его виновным в нападении на девушку. Конфликт между актером и возлюбленной Грейс Джаббари произошел в марте прошлого года.
На тот момент Мейджорс позиционировался как ключевая фигура в кинематографической вселенной Marvel. Он сыграл Канга Завоевателя в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и двух сезонах «Локи».
Этот персонаж должен был появиться также в ленте «Мстители: Династия Канга», релиз которой запланирован на 2026 год. Увидят ли зрители Канга Завоевателя в картине теперь, неясно. Если это случится, его точно не сыграет Мейджорс.