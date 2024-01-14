В Давосе обсудят подготовку к «болезни X», которая может превзойти по смертности ковид

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03
Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Возможность появления «болезни X», которая потенциально может в 20 раз превзойти Covid-19 по смертности, станет одной из тем Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом говорится в анонсе мероприятия.

В числе спикеров — гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Встреча под названием «Подготовка к болезни X» пройдет 17 января. Сам форум продлится с 15 по 19 числа месяца.

«С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная „болезнь X“ может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — говорится в описании встречи.

«Болезнь X» — это абстрактное заболевание, которое потенциально может вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую болезнь, вероятнее всего, вызовет неизвестный человечеству патоген.

Для ускорения поиска такого патогена ВОЗ в 2018 году включила «болезнь X» в список приоритетных заболеваний. После начала пандемии коронавируса некоторые эксперты предположили, что ковид и может быть «болезнью X».

Статус пандемии для Covid-19 действовал с марта 2020 года по май 2023-го. За этот период официально зафиксировно 6,9 млн смертей от вируса. Глава ВОЗ заявлял, что реальное число жертв, по оценке организации, составило 20 млн человек.

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