На «Яндекс Музыке» нашли треки артистов, чьи лейблы заявили об уходе из России

В рекомендательной опции «Моя волна» на «Яндекс Музыке» встречаются песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые заявили о прекращении бизнеса в России. На это обратил внимание РБК.
В частности, в «Моей волне» журналисты обнаружили треки из новых альбомов «Zeit» рок-группы Rammstein, «Rush!» победителей «Евровидения-2021» Måneskin и «Harry’s House» английского певца Гарри Стайлза.
Эти композиции распространяются с официальными обложками альбомов, но без указания лейбла. В качестве их источника указано, что «трек загружен пользователем». Во время прослушивания такие композиции можно добавить в собственную коллекцию и сохранить.
При этом в поиске по сервису данные треки не ищутся. Например, треки Måneskin на «Яндекс Музыке» не отображаются вообще, а у Rammstein представлены только альбомы, выпущенные до начала военной операции на Украине.
В пресс-службе «Яндекс Музыки» отметили, что возможность самостоятельно загружать аудиоконтент существует с 2017 года, а при использовании этого механизма компания работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».
В декабре 2022 года РБК обнаружил треки артистов, чьи лейблы ушли из России, на сервисе «Звук». Все они также имели пометку «загружено пользователем».
Юристы и аналитики, опрошенные РБК, считают, что предоставление общего доступа к песням, загруженным пользователем, неправомерно. Впрочем, они допускают, что компания может выполнять какие‑то публично не заявленные обязательства перед лейблами либо иметь партнера в третьей стране.