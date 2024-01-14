На «Яндекс Музыке» нашли треки артистов, чьи лейблы заявили об уходе из России

В пресс-службе «Яндекс Музыки» отметили, что возможность самостоятельно загружать аудиоконтент существует с 2017 года, а при использовании этого механизма компания работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».