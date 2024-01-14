Ди Каприо рассказал, что история любви в «Убийцах цветочной луны» изначально была на периферии

История любви в исторической драме «Убийцы цветочной луны» могла остаться на периферии, передает Reuters слова исполнителя главной роли и продюсера Леонардо Ди Каприо. Недавно фильм вышел на Apple TV+.
Ди Каприо вместе с другими продюсерами решил сосредоточить фильм вокруг «извращенной», но правдивой истории любви Эрнеста Беркхарта и осейджской женщины Молли, на которой он женился. «Когда мы решили сделать Эрнеста и Молли центральными персонажами истории, это оказалось динамичным сдвигом. Мы перевернули всю историю с ног на голову», — сказал актер.
По его словам, создатели изучили «очень запутанные отношения», осейджей и осейджское сообщество, а также то, «как все это повлияло на них».
В основу картины Мартина Скорсезе легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна, которая рассказывает об убийстве почти шестидесяти членов племени осейджей в период с 1921 по 1925 год.
Во второй половине XIX века индейское племя получило право на получение прибыли от обнаруженных на этой земле огромных залежей нефти. Это привело к тому, что осейджи стали считаться одними из самых богатых в мире. Позже эти люди начали погибать от рук неизвестных убийц.
В «Убийцах цветочной луны» снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Глэдстоун, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие.