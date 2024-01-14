«Может быть, найдется время для еще одного фильма»: Мартин Скорсезе и Дэниел Дэй-Льюис встретились

«Эта награда, врученная Дэниелом, — это просто честь сама по себе. Мы вместе сняли два фильма, и я должен сказать, что это одно из величайших событий в моей жизни. Возможно, есть время еще для одного. Может быть! Он лучший», — сказал Скорсезе.