«Может быть, найдется время для еще одного фильма»: Мартин Скорсезе и Дэниел Дэй-Льюис встретились

Закончивший актерскую карьеру Дэниел Дэй-Льюис неожиданно появился на церемонии награждения Национального совета кинокритиков США. Актер поздравил режиссера Мартина Скорсезе с наградой за лучшую режиссуру.
Скорсезе во время своей благодарственной речи сказал Дэй-Льюису, что «может быть, найдется время для еще одного совместного фильма». Постановщик и актер ранее работали вместе над «Эпохой невинности» 1993 года и «Бандами Нью-Йорка» 2002 года, Скорсезе был бы не против посотрудничать с трехкратным обладателем «Оскара» вновь.
«Эта награда, врученная Дэниелом, — это просто честь сама по себе. Мы вместе сняли два фильма, и я должен сказать, что это одно из величайших событий в моей жизни. Возможно, есть время еще для одного. Может быть! Он лучший», — сказал Скорсезе.
Дэй-Льюис, ушедший из кино в 2017 году, назвал работу со Скорсезе «одной из величайших радостей» своей жизни. «Я был подростком, когда открыл для себя работы Мартина. Своим светом он освещал неизведанные миры, пульсирующие опасной, непреодолимой энергией. Миры, которые были для меня загадочными и совершенно захватывающими. Он показал огромный, красивый пейзаж возможностей кино», — сказал актер во время вручения награды.
«Убийцы цветочной луны» стали главным триумфатором церемонии, забрав домой призы за лучший фильм, режиссуру, выдающиеся достижения в области кинематографии оператора Родриго Прието и лучшую женскую роль Лили Глэдстоун, которая всего за несколько дней до этого получила «Золотой глобус».