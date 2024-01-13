27 млн монет из‑за дизайна уничтожили во Франции

Монетный двор Парижа в ноябре выпустил монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым рисунком, но позже обнаружил, что способ изображения звезд на флаге ЕС не соответствует очень четким требованиям ЕС. Согласно законам, страны могут менять дизайн своих монет евро каждые 15 лет, но им нужно получить разрешение от Еврокомиссии, а также других правительств стран-участниц, которые должны быть проинформированы и в течение семи дней выдвинуть возражения, если они имеются.