27 млн монет из‑за дизайна уничтожили во Франции

Власти Франции уничтожили и повторно отчеканили 27 млн монет из‑за дизайна, сообщает Politico. Они не запросили разрешения у Еврокомиссии, а получившиеся деньги не соответствовали требованиям.
Монетный двор Парижа в ноябре выпустил монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым рисунком, но позже обнаружил, что способ изображения звезд на флаге ЕС не соответствует очень четким требованиям ЕС. Согласно законам, страны могут менять дизайн своих монет евро каждые 15 лет, но им нужно получить разрешение от Еврокомиссии, а также других правительств стран-участниц, которые должны быть проинформированы и в течение семи дней выдвинуть возражения, если они имеются.
Франция неофициально связалась с Еврокомиссией в ноябре, прежде чем обратиться с официальным запросом на одобрение дизайна, но монетный двор приступил к работе, не дожидаясь одобрения ЕС. Затем он получил неофициальное предупреждение, что новый дизайн не соответствует правилам, поделился представитель Министерства экономики Франции на условиях анонимности.
Новые монеты должны были быть презентованы во время визита министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в престижную парижскую штаб-квартиру Monnaie. В конечном итоге этого не произошло. Дизайн новых монет, предложенных французским правительством и утвержденных Еврокомиссией, до сих пор остается в секрете и будет представлен до наступления весны, уточнили власти.