Глава Союза журналистов России: покинувшие Россию журналисты «откровенно работают на врага»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что его покинувшие страну коллеги «откровенно работают на врага». Это следует из его слов в разговоре с РИА «Новости».
«Последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех, — это специальная военная операция. <…> И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа — одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег», — переживает Соловьев.
«По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — отметил председатель СЖР в преддверии Дня печати, который ежегодно отмечается 13 января.
Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса стала показательным периодом в истории российской журналистики, когда эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность.
«В эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели <…>, а кто‑то с капельницей из красной зоны вел прямые включения и рассказывал, как это все происходит», — уверен Соловьев.