Глава Союза журналистов России: покинувшие Россию журналисты «откровенно работают на врага»

«Последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех, — это специальная военная операция. <…> И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа — одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег», — переживает Соловьев.