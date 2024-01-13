Мию Гот обвинили в избиении актера массовки

На звезду хорроров «X» и «Перл» от А24 Мию Гот подали в суд за побои, пишет Variety. Актер массовки обвинил ее в том, что она намеренно пнула его по голове во время съемок.
В поданном исковом заявлении актер Джеймс Хантер утверждает, что получил сотрясение мозга после того, как Гот ударила его ногой во время съемок фильма «Максин» от компании A24. Фильм закрывает трилогию фильмов ужасов режиссера Тая Уэста с Гот в главной роли, после «Икса» и «Перл», которые вышли в 2022 году.
Хантер пишет, что его наняли на три дня работы на роль «мертвого прихожанина». В первую ночь съемок он несколько часов лежал на земле весь в фальшивой крови, «терпя муравьев и комаров».
В сцене Гот должна была пробежать мимо него, перешагнуть через его тело, посмотреть вниз и продолжить бежать. Как пишет Хантер, актриса чуть не наступила на него на четвертом дубле, на что он пожаловался ассистенту режиссера, а тот передал его слова девушке.
В следующем же дубле Гот намеренно пнула мужчину по голове, утверждается в заявлении. Хантер добавляет, что после съемок Гот пришла к нему в ванную комнату и вместо извинений и помощи «насмехалась, издевалась и принижала» коллегу по сцене.
Позже мужчина почувствовал головную боль, говорится в иске. Из‑за нее он не смог доехать домой и был вынужден останавливаться на обочине дороги. Позже Хантер обратился к врачу, где ему зафиксировали сотрясение мозга. Также ему пришлось отдирать с тела прилипший халат с фальшивой кровью, что было довольно болезненно.
На следующий день кастинг-агентство связалось с актером и сообщило ему, что съемочная группа не хочет его возвращения на площадку. Теперь он ищет справедливости в суде и требует компенсацию от Гот за нанесенную травму, а также от режиссера Уэста и компании A24 за незаконное увольнение.