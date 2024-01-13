Мию Гот обвинили в избиении актера массовки

В сцене Гот должна была пробежать мимо него, перешагнуть через его тело, посмотреть вниз и продолжить бежать. Как пишет Хантер, актриса чуть не наступила на него на четвертом дубле, на что он пожаловался ассистенту режиссера, а тот передал его слова девушке.