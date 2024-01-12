В Лос-Анджелесе прошел эксклюзивный показ «Оппенгеймера» с живым оркестром

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся эксклюзивный показ фильма «Оппенгеймер» с живой музыкой. Перед началом к зрителям обратились режиссер Кристофер Нолан, исполнитель главной роли Киллиан Мерфи и композитор Людвиг Йоханссон.
В оркестре участвовали 55 человек, среди них были и те, кто участвовал в записи саундтрека. Студии и авторы музыки кропотливо переработали свою двухчасовую 43-минутную партитуру, чтобы ее можно было воспроизводить вживую непрерывно, за исключением антракта на двухчасовой отметке фильма. Во вступительном слове Нолан подчеркнул, что они сделали «неиграбельный саундтрек играбельным».
Живая музыка звучала 2 часа 43 минуты, а хронометраж самого фильма — 3 часа. На фильме-концерте также прозвучала узнаваемая композиция «Can You Hear the Music».
«Оппенгеймер» стал фаворитом «Оскара». Фильм номинирован на награжу за лучший драматический фильм, лучшую режиссерскую работу и лучший саундтрек.