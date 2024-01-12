Стартовали съемки сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли

В Кисловодске стартовали съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.
Действие проекта развернется в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. Сюжет расскажет о Косте — новом сотруднике тюрьмы специального назначения, которому, как и коллегам, предстоит приводить в исполнение смертные казни.
Однако у Кости особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, он понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. К тому же на этом можно неплохо заработать.
Тогда Костя, заручившись поддержкой коллег (надзирателей, прокурора и тюремного врача), придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс.
Режиссером сериала выступил Душан Глигоров («Химера», «Выжить после»). Шоураннером и автором сценария стала Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»). Помимо Янковского, в проекте снимается Эльдар Калимулин («Эпидемия», «Лада Голд»).
«Аутсорс» стал пятым оригинальным проектом онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда» в рамках контракта на эксклюзивное производство контента. Его премьера состоится в 2025 году.