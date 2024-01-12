Умер Иосиф Бакштейн, основатель Московской биеннале

Умер основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн. Искусствовед и культуролог скончался в Лондоне в возрасте 78 лет. О смерти Бакштейна стало известно из соцсетей Московской биеннале.
«Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — написали представители организации.
«Сегодня в Лондоне в госпитале ушел Иосиф Маркович Бакштейн. Его супруга Кэти Дипуэл сообщила, что это было тихо и спокойно. Он всегда хотел знать, что не зря прожил свою жизнь. Ему было важно, что он делает и что останется после него. А остается всегда тепло, свет и добрая память», — поделились на странице Института проблем современного искусства.
Иосиф Бакштейн родился в Москве в 1945 году. В Советском Союзе он работал в нескольких НИИ, а затем начал курировать выставки неформального искусства в Москве. В частности, он организовывал Клуб авангардистов, а также выставки российских художников-концептуалистов за рубежом.
С 1991 года Бакштейн работал директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Российского института культурологии. В 2005 году он выступил куратором Первой московской биеннале современного искусства. До мая 2016 года он оставался ее комиссаром.