Умер Иосиф Бакштейн, основатель Московской биеннале

Александр Голиков
Сегодня в 15:06
Фото: из соцсетей Московской биеннале

Умер основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн. Искусствовед и культуролог скончался в Лондоне в возрасте 78 лет. О смерти Бакштейна стало известно из соцсетей Московской биеннале.

«Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — написали представители организации.

«Сегодня в Лондоне в госпитале ушел Иосиф Маркович Бакштейн. Его супруга Кэти Дипуэл сообщила, что это было тихо и спокойно. Он всегда хотел знать, что не зря прожил свою жизнь. Ему было важно, что он делает и что останется после него. А остается всегда тепло, свет и добрая память», — поделились на странице Института проблем современного искусства.

Иосиф Бакштейн родился в Москве в 1945 году. В Советском Союзе он работал в нескольких НИИ, а затем начал курировать выставки неформального искусства в Москве. В частности, он организовывал Клуб авангардистов, а также выставки российских художников-концептуалистов за рубежом.

С 1991 года Бакштейн работал директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Российского института культурологии. В 2005 году он выступил куратором Первой московской биеннале современного искусства. До мая 2016 года он оставался ее комиссаром.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+