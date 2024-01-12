Умер Иосиф Бакштейн, основатель Московской биеннале

«Сегодня в Лондоне в госпитале ушел Иосиф Маркович Бакштейн. Его супруга Кэти Дипуэл сообщила, что это было тихо и спокойно. Он всегда хотел знать, что не зря прожил свою жизнь. Ему было важно, что он делает и что останется после него. А остается всегда тепло, свет и добрая память», — поделились на странице Института проблем современного искусства.