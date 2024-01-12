Вузы намерены увеличить стоимость платного образования на 10–12%

Начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Плеханова Аюрика Батуева подтвердила, что стоимость увеличится в среднем на 10%. На программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%, уточнила она.