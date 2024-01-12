Вузы намерены увеличить стоимость платного образования на 10–12%

Университеты и институты планируют увеличить стоимость платного обучения на 10–12% в 2024 году, передают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию негосударственных вузов РФ. Подорожание объясняют повышением стоимости оборудования для обучения, подорожанием услуг ЖКХ и ростом зарплат педагогам-специалистам.
Ректор Российского нового университета Владимир Зернов рассказал, что негосударственные вузы сводят концы с концами, поэтому им придется особенно тяжело. «Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования», — предположил он.
Начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Плеханова Аюрика Батуева подтвердила, что стоимость увеличится в среднем на 10%. На программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%, уточнила она.
Ректор университета «Синергия» Артем Васильев сообщил «Известиям», что в среднем стоимость образования увеличится до 10% по сравнению с 2023 годом. На самые дорогие программы образования: дизайн, востоковедение, африканистику и IT — рост может составить до 5%, а на самые популярные и классические — до 10%.
В РУДН заявили, что рост цен на платное образование в 2024 году составит от 5% для инженерных или IT-специальностей до 15% для гуманитарных и экономических направлений.